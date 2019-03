LBC-NVK klaagt loonkloof tussen mannen en vrouwen aan en bedankt winkelpersoneel met bloemen philippe truyts

08 maart 2019

Een 40-tal militanten van de christelijke LBC-NVK deelden vrijdagochtend bloemen uit aan het winkelpersoneel op de Meir. De actie kaderde in de zogenaamde nulprocentcampagne van de bediendenvakbond. De loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen moet verdwijnen. Nu bedraagt het verschil in loon nog 21 procent in het nadeel van vrouwen. Voor pensioenen is dat zelfs 28 procent.

De 311 uitgedeelde bloemen verwezen naar het paritair comité 311 van de ‘grote kleinhandelszaken’. “We willen zo de winkelbedienden, voor het merendeel vrouwen, bedanken voor de wijze waarop ze elke dag de klanten met de glimlach bedienen”, luidt het. “Het is in deze sector moeilijk om aan een vast contract te geraken. Dat heeft grote gevolgen voor het pensioen”, besluit Jörgen Meulders van LBC-NVK.