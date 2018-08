Laundry Day zet draaimolen van 50 meter hoog op terrein 30 augustus 2018

02u41 0 Antwerpen Op het terrein aan de Middenvijver op Linkeroever wordt er door 340 man keihard doorgewerkt om zaterdag 1 september naar schatting 25.000 festivalbezoekers op Laundry Day te kunnen ontvangen.

De speciale 'stervormige' podiumopstelling met containers blijft, na het succes van vorig jaar. "Akoestisch en qua beleving bleek dit een schot in de roos", zegt organisator Wim Van der Borght. "Wel worden de containers dit jaar helemaal aangekleed in een thema dat bij de clubs past die de 8 podia hosten. Zo zal café d'Anvers en Labyrinth stage worden omgetoverd in een red light district. De centrale vipruimte verschuiven we naar drie verschillende podia. In de plaats komt er dit jaar een draaimolen van 50 meter hoog waarmee je langs de achterkant van alle stages kan zoeven. Wie graag een gratis drankje drinkt in de lucht, kan terecht aan de skybar die door een kraan tot op 50 meter hoogte wordt getild."





Nog meer nieuwigheden aan de Fire is Gold stage: een skateramp en een basketbalterrein zullen het urban en hiphop minnende publiek daar zeker aanspreken. Net als de top Notch stage met Lil' Kleine, Broederliefde en andere hiphop uit de Lage Landen. De Super8 social club tent staat helemaal in het teken van de Belgische live acts van morgen, ondermeer Sylvie Kreusch, Tsar B, Yousouf en Rheinzand treden er aan. Antwerpens populairste coverband Cookies en Cream sluit af.





Met Richie Hawtin, Booka Shade, Fritz Kalkbrenner, Ben Clock en Jeff Mills wordt ook het techno- en housepubliek op zijn wenken bediend. (DILA)