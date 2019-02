Laundry Day stopt ermee, in de plaats komt ‘urban’ festival Fire is Gold Na meer dan 20 jaar houdt bekend Antwerps muziekfestival Laundry Day het voor bekeken BJS

14 februari 2019

10u55 0 Antwerpen Laundry Day houdt het voor bekeken. In de plaats van het bekende Antwerpse muziekfestival wordt op 24 augustus op het domein Middenvijver op Linkeroever een nieuw festival georganiseerd: Fire is Gold. “Het wordt een groots evenement waarin muziek, fashion, sport en talks centraal staan, een reflectie van de sterk opkomende hiphopcultuur.”

“Tijdens de editie van Laundry Day 2018 merkten we dat de podia met de Fire is Gold-muziek (hiphop) uitermate goed scoorden”, zegt medeorganisator Wim Van der Borght. “We kunnen en willen niet blind zijn voor deze muziek en stijl, die eigenlijk ook alom vertegenwoordigd is in ons dagelijkse leven. Met de evolutie van Laundry Day naar alleen maar Fire is Gold willen we voorop blijven en een antwoord bieden op deze levensstijl. Dat is iets wat we als festivalorganisatoren willen blijven ambiëren.”

De organisatie besliste daarom dat het tijd werd om de Laundry Day-podia door te geven aan het jonge, maar volwaardige Fire is Gold, een next generation urban festival dat in 2019 voor de eerste keer op volle kracht in Antwerpen zal plaatsvinden. Er wordt gemikt op meer dan 10.000 bezoekers.

“Met de verhuis naar een groter terrein als domein Middenvijver in Antwerpen is Fire Is Gold klaar om te groeien tot een volwaardig platform dat een ode brengt aan de urban culture. Het festival zal een ontmoetingsplaats worden voor verschillende communities: in muziek, maar ook in fashion en sport, en dat in de metropool Antwerpen”, aldus medeorganisator Bart Roman.

Laundry Day, het festival dat in 1998 in de Antwerpse Kammenstraat begon, organiseerde in 2018 haar 21e editie. Na de overname van het festival in 2017 door Atmosphere Architects, de organisatoren van onder andere WECANDANCE in Zeebrugge en Elrow Town Antwerp, vond een sterke transformatie plaats. Zo kwam er doelbewust meer aandacht voor urban muziek. In de laatste editie van 2018 werd dat gesmaakt met al drie podia die het succesvolle muziekgenre speelden.

Fire is Gold vindt plaats op zaterdag 24 augustus op het domein Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever.