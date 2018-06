Laundry Day en Elrow Town geven fietskorting 16 juni 2018

Wie naar de dancefestival Laundry Day of Elrow Town gaat op het terrein van de Middenvijver Linkeroever en daarvoor de fiets gebruikt, wordt dit jaar beloond door de organisatie. Fietsers krijgen een vip-fietsparking, 5 euro korting en kans op terugbetaling van hun festivaldag, en een Win For Life-ticket voor 2 personen op deze festivals. "Het is zo gemakkelijk voor mensen in en rondom Antwerpen om met de fiets te komen naar onze festivals, en dit willen we belonen. Met de fiets door de tunnels onder de Schelde, en je bent er voor je het weet", zegt organisator Wim Van der Borght. De stad en Velo ondersteunen het initiatief met extra fietsen vanop 5 plaatsen in Antwerpen en een constante flow van Velo-fietsen aan de stallingen vlakbij het festivalterrein. (DILA)