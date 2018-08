Laserstralen verbinden M HKA en Het Steen met regenboogvlag 10 augustus 2018

02u47 0

De stad Antwerpen zal dit weekend extra stralen voor de Antwerp Pride. Een kunstinstallatie van Yvette Mattern laat regenboogkleurige lasers schijnen van het Steen tot aan het M HKA. Verder krijgt de voetgangerstunnel opnieuw een kleurig kleedje. Ook zullen de regenboogbanieren wapperen op de Scheldekaaien.





Heel wat iconinsche gebouwen zullen tijdens de Antwerp Pride gehuld worden in de regenboogkleuren. Het MAS, de inkomhal van het station Antwerpen-Centraal en de voetgangerstunnel zullen verlicht worden. De installatie Global Rainbow van de Amerikaanse kunstenares Yvette Mattern schijnt vandaag en morgen, telkens van 20.45 tot 1 uur, laserstralen met regenboogkleuren van Het Steen tot aan het M HKA. De regenboog verschijnt op vijftien meter hoogte langs de Scheldeboord.Antwerp Pride vindt plaats tot en met nu zondag. In de Stadsfeestzaal is er een pop-up waar je terecht kan voor meer informatie over het festival. Info op www.antwerppride.com.





(ADA)