Lapsus Bart De Wever over afwezige partijgenote: ‘Zwangerschapsverlof’ wordt ‘zwangerschapsonderbreking’ philippe truyts

25 maart 2019

20u12 0

Het zou maandag een pittige gemeenteraad worden over de ‘war on drugs’, maar de zitting begon met enige hilariteit. Bart De Wever (N-VA) mispakte zich aan de tijdelijke afwezigheid van zijn partijgenote Sanne Descamps (28). Zij moet normaal in mei bevallen van haar eerste baby en wordt de komende maanden vervangen door Lotte Mintjens. “Afwezig wegens zwangerschapsonderbreking”, klonk het bij de burgemeester. Dat veroorzaakte ook bij de N-VA-fractie gelach.

De Wever zette het snel recht, wees op het zwangerschapsverlof en riposteerde met een kwinkslag: “Zwangerschapsonderbreking zou trouwens onwettig zijn. Daar is het veel te laat voor.” Descamps is ruim 7 maanden zwanger. Misschien kan de burgemeester al denken aan een extra mooi babycadeau.