Lange Ridderstraat eerste tuinstraat 01 februari 2018

De Lange Ridderstraat in het Sint-Andrieskwartier wordt de eerste van acht tuinstraten in Antwerpen. De werken starten dit jaar al en moeten tegen de zomer van 2019 afgerond zijn.





Een tuinstraat is een straat met veel groen, maar ook met zo weinig mogelijk verharde oppervlakten, zodat wateroverlast vermeden wordt. "Met de opwarming van het klimaat moet ook Antwerpen als stad aan de stroom zich gaan beschermen", zo klinkt het bij de initiatiefnemers. "Meer groen in de stad helpt om de hittestress te verminderen. Daarnaast zorgt meer doorlaatbare grond voor een betere opvang en afvoer van water, en helpt dit de riolen te ontlasten."





Dit weekend zijn de bewoners van de Lange Ridderstraat uitgenodigd om zelf mee na te denken over hun tuinstraat. (BJS)