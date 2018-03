Lange Lozanastraat krijgt 'Aldi van de toekomst' 01 maart 2018

02u34 0 Antwerpen De Aldi in de Lange Lozanastraat krijgt een grote make-over. De supermarkt zelf wordt uitgebreid, de parking gaat ondergronds, er komen appartementen en een nieuw plein. De winkel zal minstens een jaar in de stellingen staan.

De Aldi in de Lange Lozanastraat is al geruime tijd een begrip, al meer dan 35 jaar staat de supermarktketen er en de vestiging is daarom ook één van de populairste in de stad. Een grondige make-over dringt zich wel al een tijdje op. "Het klopt dat we een vergunningsaanvraag hebben ingediend. We gaan op deze locatie echt voor een volledige vernieuwing. De winkel moet een Aldi van de toekomst worden. We zitten daar momenteel ook echt te krap, de laatste jaren is ons productgamma serieus toegenomen en ook onze klanten verwachten een aangenamere winkelomgeving. Daarom zullen we hier dus van 800 naar een 1.000 vierkante meter gaan. Met een focus op vers, groenten, fruit, bakkerij en meer winkelcomfort voor de klant. Er komen bredere gangen, nieuw meubilair, zuinige ledverlichting en grote glaspartijen waardoor het buitenlicht makkelijk binnenkomt", vertelt woordvoerder Dieter Snoeck.





5 verdiepingen

Naast de nieuwe Aldi worden er ook nog eens 13 nieuwbouwappartementen gebouwd boven op de winkel zelf. De nieuwbouw zal 5 verdiepingen tellen. De parking maakt plaats voor een plein. "We bouwen een ondergrondse parking waardoor we plaats creëren voor een aangenaam pleintje voor de buurt zelf." De keten is al verschillende keren in gesprek gegaan met de buurt en hoopt hiermee ook alle bekommernissen van de baan te helpen. De werken zullen waarschijnlijk meer dan een jaar zullen duren. "Eens de timing duidelijk wordt, zullen we ook meer weten over de alternatieven. Misschien plaatsen we een tent op de site, of we openen een tijdelijke winkel in de buurt, of onze klanten zullen zich tijdelijk naar een ander filiaal in de buurt kunnen begeven", zegt Snoeck nog. (NBA)