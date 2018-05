Landmeters in spe ontwerpen omgevingsplan voor school in Beveren 15 mei 2018

De tweedejaarsstudenten landmeten (bachelor Vastgoed) van de AP Hogeschool werken een ontwerp uit voor de omgeving van de Beverse centrumschool. Dat doen ze in samenspraak met de gemeente Beveren en het schoolbestuur. De sterk groeiende school creëert daar nieuwe vraagstukken en problemen. De bestaande circulatie van voetgangers, fietsers en auto's zorgt voor gevaarlijke situaties in de buurt van de schoolpoort. De landmeters in spe brachten daarom de huidige verkeersstromen nauwgezet in kaart en voerden een professionele opmeting van de buurt uit. Er werd een drone ingezet om een totaal beeld te verkrijgen. De ideeën van de studenten werden gesmaakt door de gemeente, die de plannen ter bespreking zal meenemen naar de verkeerscel.





(ADA)