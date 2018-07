Land Invest Group moet van gerecht vastgoedgroep Immpact verlaten 03 juli 2018

Urban Living Belgium, beter gekend onder de vroegere naam Land Invest Group, moet haar aandelen in de Antwerpse vastgoedontwikkelaar Immpact volledig afstaan. Dat heeft de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen zopas beslist. Urban Living Belgium had als stille vennoot de helft van de aandelen van Immpact in handen, de andere helft was eigendom van gedelegeerd bestuurder Philippe Janssens, oprichter en bezieler van Immpact. Die laatste wordt nu volledig eigenaar van het Antwerpse bedrijf dat één van de grootste vastgoedspelers is als het over de ontwikkeling van betaalbare appartementen in Vlaanderen gaat. Jaarlijks bouwt het bedrijf zo'n 300 appartementen in Vlaanderen. Een verschil in visie over de bedrijfsfilosofie bij Immpact lag aan de grondslag van het conflict. Over de verkoopprijs van de aandelen van Urban Living Belgium in Immpact wensen beide partijen niet te communiceren. Land Invest Group kwam recent nog in opspraak omdat het bedrijf wel heel goed bevriend bleek met het stadsbestuur toen bijna het voltallige schepencollege opdook op een verjaardagsfeestje in 't Fornuis van Erik Van der Paal, de gewezen topman van het bedrijf. (DILA)