Lamorinière opent nieuw opleidingsrestaurant 10 februari 2018

02u29 0 Antwerpen De afdeling Restaurant-Keuken van het Stedelijk Lyceum Lamorinière levert al vele jaren talentvolle chefs af, maar was toe aan een make-over. Die is er nu: gisteren werd het gloednieuwe restaurant 'Brut' feestelijk geopend. Uiteraard met champagne.

Negen chefs-leerkrachten zorgen ervoor dat de tachtig leerlingen de allerbeste vorming krijgen. Zo reizen de studenten van het zevende specialisatiejaar straks weer naar Malta. Ze lopen er een maand stage.





"Jaarlijks brengen de zevendejaars ook een eigen kookboek uit", vertelt directeur Peter Strijdonk. "Voor onze leerlingen is dat boek een fraai visitekaartje. We zijn een zeer internationale school: er studeren hier 54 nationaliteiten."





Dankzij het nieuwe opleidingsrestaurant 'Brut' kan de school haar oudste van drie restaurants sluiten. Strijdonk: "Brut heeft een open keuken en een industriële vormgeving. Daarnaast behouden we nog het restaurant Mercator dat herdoopt is tot 'Old School'.





Voor wie het niet mocht weten: je kan ook elke dag reserveren voor een lunch. Voor een heerlijk viergangenmenu van de vijfde- en zesdejaarsleerlingen betaal je rond 25 euro. Maar op sommige dagen heb je ook driegangenmenu's voor 11 à 12 euro.