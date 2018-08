Lading van 3,5 ton cocaïne onderschept 29 augustus 2018

Directeur Paul van Wanrooy van het gelijknamige transportbedrijf in het Nederlandse Oosterhout is maandag aangehouden. Ook drie medewerkers en een ex-medewerker van het bedrijf zitten vast. De aanhoudingen gebeurden na de vondst van 3,5 ton cocaïne tussen een lading bananen die in de haven van Antwerpen was onderschept.





De Antwerpse Federale gerechtelijke politie (FGP) en de douane observeerden de container toen hij werd opgehaald door een 54-jarige chauffeur uit Turnhout. De container werd gelost in Oosterhout bij het transportbedrijf Van Wanrooy. Daar deed de Nederlandse politie vervolgens een inval toen de verdachten de container wilden leeghalen.





Behalve directeur Paul Van Wanrooy en de 54-jarige vrachtwagenchauffeur zijn ook een 58-jarige man en 31-jarige vrouw uit Oosterhout opgepakt. Later op de dag werd in Woerden een 31-jarige Rotterdammer gearresteerd.





Financieel directeur Mario Heeren van Van Wanrooy Transport vertelt dat de inval heeft plaatsgevonden in een pand dat weliswaar van het bedrijf is, maar dat op dit moment wordt verhuurd aan derden. Aan wie, wil hij niet zeggen.





Eind 2013 sprak de Rotterdamse rechtbank Paul van Wanrooy vrij van betrokkenheid bij de smokkel van 2.500 cocaïne in blikken perziken. Die smokkel kwam in juni 2011 aan het licht, de voorraad coke werd onderschept in de haven van Rotterdam. Van Wanrooy zat toen drie maanden vast als medeverdachte.





De vangst van 3,5 ton is één van de grootste drugsladingen die dit jaar in de Antwerpse haven werd ontdekt. De eerste zes maanden van dit jaar werd al 30 ton drugs onderschept. In het hele jaar 2017 werd er 39 ton cocaïne in beslag genomen, wat toen een absoluut record was. (PLA)