Lading diepgevroren kip vernietigd na inbreuken koeltransport

27 maart 2019

De lokale politie controleerde dinsdag vrachtverkeer dat over de Boomsesteenweg reed. De focus lag op de controle van koeltransporten. Het ging om een provinciale actie. 27 voertuigen werden gecontroleerd en evenveel chauffeurs legden een ademtest af. Niemand had te veel gedronken. Vier koeltransporten reden niet conform de regelgeving omdat de herkomst van de lading, of een gedeelte ervan, niet getraceerd kon worden. Eén lading van twee bakken met diepgevroren kip werd ter plaatse vernietigd door het FAVV. Twee chauffeurs respecteerden de rij- en rusttijden niet. Ook twee keer was er een probleem met de tachograaf. Verder werden er ook inbreuken vastgesteld rond verlading, ladingzekering, ADR-transport, het nalaten om de gordel om te doen en het ontbreken van de nodige vergunning om bezoldigd goederenvervoer te organiseren.