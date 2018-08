Lach in Lebowski's verstomt definitief TE DURE RENOVATIE KOST COMEDYCAFÉ DE KOP DIETER LIZEN

28 augustus 2018

02u36 0 Antwerpen Lebowski's, het comedycafé pal tegenover het station van Berchem is door de rechtbank van koophandel failliet verklaard. "De zaak sleepte de investeringen gemaakt bij de renovatie van het pand achter zich aan", aldus de curator. Er wordt nu gezocht naar een overnemer van het handelsfonds.

Nu is de zaak gesloten, maar het begin van comedycafé Lebowski's in september 2016 was veelbelovend. Bram van der Velde, een Nederlands-Antwerpse stand-upcomedian, ondernemer Ingrid Coppé en Elvedin Hadziric, voormalig eigenaar van het café La Paz in Leuven namen samen het voormalige Café des Arts aan Berchem Station over. Het moest met drie comedyavonden per week dé place-to-be voor stand-upcomedyfans in Antwerpen worden. De naam van de zaak verwees naar The Big Lebowski, de cultfilm van Joel en Ethan Coen.





Komiek en presentator Kamal Kharmach stak er ook spaarcenten in en werd het gezicht van de zaak, maar stapte er na enkele maanden uit. "Ik heb mijn aandelen in de zaak al gauw verkocht omdat de zaak meer evolueerde naar een gewoon café in plaats van naar een comedy-café", aldus Kharmach. " Bovendien kreeg ik het professioneel steeds drukker met mijn werk voor tv en mijn andere onderneming (de succesvolle donutzaken Donuttello, red.). Voor mij was het daardoor op dat moment niet meer relevant om te fungeren als uithangbord van de zaak. Daarop ben ik ermee gestopt. Ik heb er eigenlijk al anderhalf jaar niets meer mee te maken".





In juni was er nog een laatste comedynight met Nigel Williams en ook het WK voetbal van de Belgen werd in de zaak nog vertoond op groot scherm, maar op donderdag 23 augustus verstomde de lach misschien wel voorgoed door een uitspraak van de Antwerpse handelsrechtbank. Die verklaarde de zaak failliet.





Onenigheid

"Het begon als iets exclusiefs, met vooral stand-upcomedyavonden, maar het publiek voor comedy is niet zo groot en het beperkte ook de beschikbaarheid van de horecazaak. Daardoor is er wat onenigheid tussen de zaakvoerders ontstaan over de richting die het nu uit moest", analyseert Luc De Prêtre, aangesteld als curator.





Overnemer gezocht

"Daarnaast zijn er heel wat kosten die gemaakt werden om het oude pand van Café des Arts terug presentabel te maken. Eigenlijk was er sprake van een overinvestering in het pand, iets wat je wel vaker ziet bij horecazaken. Dat sleepte de zaak al van bij het begin achter zich aan", aldus de curator.





Momenteel worden alle schuldeisers opgelijst door de curator en wordt er druk gezocht naar een overnemer van het handelsfonds. "Het pand is eigendom van brouwerij Duvel-Moortgat en die willen zo snel mogelijk een nieuwe invulling zien". Afwachten dus wat de toekomst brengt. Van de huidige zaakvoerders was niemand bereikbaar voor commentaar.