Laatstejaars treinen gratis naar 't Stad 07 maart 2018

Antwerpen wil leerlingen overtuigen om in de Scheldestad te komen studeren. Ze doet dit door vijfde- en zesdejaars uit het secundair onderwijs uit te nodigen om Antwerpen als studentenstad zelf te komen ontdekken. Om dat te doen stelt de stad gratis treintickets ter beschikking via www.studereninantwerpen.be. Elke student in spe die een keuze maakt uit 5 Antwerpse hotspots op de site krijgt een gratis treinticket. Wie zijn ervaringen deelt op Instagram, maakt bovendien kans op een VIP-studentenweekend in Antwerpen. De stad telt 48.000 studenten en is daarmee de tweede grootste studentenstad van Vlaanderen. (DILA)