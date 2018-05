Laatste Vlaamse stoomboot beschermd 03 mei 2018

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), ook bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft de laatste Vlaamse stoomboot voorlopig beschermd als varend erfgoed. Het gaat om de Amical, een stoomsleepboot uit 1914 die deel uitmaakt van de collectie van het Antwerpse MAS. Als er geen bezwaren tegen die erkenning worden ingediend, kan Bourgeois de stoomboot over negen maanden definitief beschermen.





In heel Vlaanderen is er maar één met stoom aangedreven vaartuig overgebleven: de stoomsleepboot Amical. Die is in 1914 gebouwd op de Nederlandse werf Huiskens en Van Dijk in Dordrecht en voer vanaf ongeveer 1930 als sleper op de Belgische wateren. In 1951 werd het schip omgebouwd tot een baggerboot, die onder meer werd ingezet in de Antwerpse haven. In 1965 werd het vaartuig uit dienst genomen, twintig jaar later is het schip dan toegevoegd aan de museumcollectie van het Antwerpse Scheepvaartmuseum. (BJS)