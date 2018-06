Laatste stukje kaaimuur wordt opgeblazen 29 juni 2018

02u42 0 Antwerpen Het allerlaatste stuk van de historische kaaimuur in het Antwerpse Nieuw Zuid wordt afgebroken met springstof. Dat gebeurt op zondag 1 juli omstreeks 19 uur.

Wie in de buurt woont, kan geluids- en trillingshinder ondervinden. De rijweg aan de kaaien en enkele dwarsstraten worden tijdelijk afgesloten voor voetgangers en verkeer.





De kaaizone en Nieuw Zuid, een strook van ongeveer 700 meter aan de Ledeganckkaai en de d'Herbouvillekaai, maakt deel uit van het Antwerpse Scheldekaaienproject van het Sigmaplan. Omdat de kaaimuur in zo'n kritieke staat verkeerde dat herstelling niet meer mogelijk was, werd besloten om de muur in vijf aaneengesloten deelzones af te breken en te vervangen door een nieuwe muur.





Aannemer THV Scheldekaaien neemt de afbraakwerken voor zijn rekening.





(NBA)