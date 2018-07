Laatste stuk oude kaaimuur Nieuw Zuid afgebroken 03 juli 2018

03u07 0

Met een knal werd zondagavond om 19.00 uur het vijfde en laatste stuk historische kaaimuur van Nieuw Zuid afgebroken met springstof. Dit ging gepaard met de verwachte trillingen en enige geluidshinder voor omwonenden. Over een lengte van 700 meter is de oude, instabiele kaaimuur van Nieuw Zuid nu volledig afgebroken. De restanten van de kaaimuur worden verder machinaal afgebroken van op een ponton op de Schelde. Het puin wordt afgevoerd over het water. Wanneer de oude muur volledig afgebroken is, start Waterwegen en Zeekanaal met de bouw van de nieuwe kaaimuur. Dat is een stalen wand van buispalen en damplanken. (DILA)