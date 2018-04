Laatste staande ovatie voor Frank Aendenboom LUK WYNS: "'HARDSTE DER ACTEURS' WAS MIJN WARMSTE VRIEND" DIETER LIZEN

07 april 2018

02u32 0 Antwerpen In de ontwijde kerk Amuz in de Kammenstraat namen familie, vrienden en collega's gisteren afscheid van acteur Frank Aendenboom. Ze gaven de rijzige acteur, die zowel op de bühne, op het witte doek als via de kijkbuis duizenden harten veroverde, een allerlaatste staande ovatie. Aendenboom werd 76.

De gevierde theater- en televisieacteur Frank Aendenboom werd bekend in de jaren 60 met de BRT-reeks Johan en de Alverman maar speelde ook in Lili en Marleen, Matroesjka's en Crimi Clowns. Hij speelde ook in tientallen films zoals De Leeuw van Vlaanderen, Hector en Frits & Freddy. Zijn eerste sporen verdiende hij echter in het theater, bij de KNS en later het Raamtheater, dat hij zelf mee oprichtte.





De prachtige kerk van Amuz was net groot genoeg voor de aanwezige familie, vrienden, collega's en fans van Aendenboom. Kleinzoon Lucca-Jay opende de plechtigheid met een mooi gedicht van Jim Morrison, andere kleinkinderen legden rode rozen en tekeningen neer naast de met bloemen gedecoreerde urne.





Daarna was het aan zijn collega's uit de tv- en theaterwereld om Frank Aendenboom's karakter en rijke carrière te schetsen. Acteur Hubert Daemen, die samen met Aendenboom in Lili & Marleen speelde, herinnert zich hoe Frank op een caféterras ooit een tirade van een kwartier over 'de tirannie van de velo's in 't stad' afstak. "Ge kunt zelfs ni meer rustig met 'den otto' deur 't stad rijden', terwijl Frank zich overal naartoe liet rijden."





Aendenboom's vader, een sommelier, stierf toen hij amper dertien maanden oud was. Terwijl moeder, Gella Alaert, actrice bij de KNS op de planken stond in de Bourlaschouwburg, speelde kleine Frank er met zijn treintjes in de coulissen. Collega-acteurs, zoals de toen 14-jarige Ivonne Lex, babysitten vaak mee op hem. Zo kreeg het theatervirus hem te pakken.





Rustplaats op zee

"Een overzicht geven van zijn rijk gevulde theatercarrière is haast onbegonnen werk", zegt Walter Tillemans, die samen met Aendenboom in 1979 het Raamtheater oprichtte. "Maar als ik er één voorstelling mag uitlichten, dan graag 'Arme Moordenaar'. Daarin speelde Frank de hoofdrol van Kersjentsjev: een gevierd acteur, die in een psychiatrische instelling belandt. De reacties van de pers waren laaiend enthousiast. Ik voel een groot gemis, maar er is een grote troost: hij is stiekem weggegaan, in zijn slaap."





In 2014 gaf Aendenboom aan klaar te zijn met het acteren, maar goede vrienden kon hij niks zo weigeren. Zo speelde hij ondanks een zeer zware longoperatie nog mee in de derde reeks van Crimi Clowns. "Hij was 10 kilo vermagerd, maar eens hij op de set stond, blonken zijn ogen", zegt regisseur Luk Wyns.





"Vlaanderen kent hem als de hardste en coolste der acteurs, maar voor mij was het de warmste en zachtste vriend die er bestaat."





Aendenboom krijgt een laatste rustplaats op zee.