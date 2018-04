Laatste sekscinema doet het licht uit PAND VAN CINEMA ROYAL NOG DIT JAAR TEGEN DE VLAKTE NINA BERNAERTS

06 april 2018

02u37 0 Antwerpen Fans van sekscinema's komen in Antwerpen binnenkort niet meer aan hun trekken. Het pand van Cinema Royal, de laatste seksbioscoop van de stad, is verkocht en het gebouw gaat vermoedelijk nog dit jaar tegen de vlakte. "Ik ben 70, tijd om het wat rustiger aan te doen", zegt uitbaatster Magda.

Cinema Royal op het Koningin Astridplein staat er al sinds de jaren 80, toen het nog de Calypso Zoo heette. Samen met meer dan 80 andere cinema's in de stad vormden ze vaak het hoogtepunt van een avondje uit in de binnenstad. De stationsbuurt was gekend om de flashy lichtreclames, filmtitels en posters op de gevels. Maar met de komst van Metropolis aan de rand van de stad verdween ook de cinema-cultuur. Eén voor één verdwenen de kleinere bioscopen omdat ze de concurrentie met de grote spelers niet meer aan konden.





Ook Ciné Royal was een van de slachtoffers. Zo kon Fransiscus (85) in 1996 de zaal op de kop tikken, de uitgeweken Antwerpenaar had op dat moment al 8 cinema's in het Gentse. "Mijn man was altijd op zoek naar een goede locatie. Toen hij deze cinema op het Koningin Astridplein zag, was hij verkocht", vertelt zijn echtgenote en mede-uitbaatster Magda (70). Maar door de grote spelers kon hij niet langer de films programmeren die hij wou. Hij maakte de switch naar sekscinema, want een erotische cinema in Gent bleek wel succesvol. "Toen was er natuurlijk nog geen internet en deze cinema werd ook een bekende ontmoetingsplek."





10 euro voor twee films

Nog elke dag lopen er 50 tot 100 vooral mannen binnen en buiten voor de dubbele vertoning. Voor 10 euro krijg je twee films. De programmatie wisselt twee keer per week. "De tijden zijn veranderd maar we kunnen niet zeggen dat het slecht gaat. Wij hebben een heel vast en trouw publiek. We hebben ook wel stevig geïnvesteerd. De stad stelt hoge eisen als het gaat om hygiëne. Dus hebben we een permanente kuisploeg in dienst en zijn alle stoffen zetels vervangen door leren exemplaren."





Magda spreekt met een zekere fierheid over de 22 jaar dat Ciné Royal bestaat. "Mijn man werkte daar echt graag, hij was gepassioneerd en reed op en af van Gent naar Antwerpen. Maar toen mijn man dan 1,5 jaar geleden een beroerte kreeg en niet meer kon autorijden, is het bergaf gegaan. Ik doe de uitbating verder maar ik ben er ondertussen ook 70. Het was tijd om te verkopen. Zolang de cinema open kan blijven, zullen we hem openhouden." De architecten van de nieuwe Nederlandse eigenaar tekenen nog aan de nieuwe plannen maar willen tegen eind 2018 starten met de sloop. Stadsgids Tanguy Ottomer ziet de sekscinema niet graag verdwijnen. "Meer nog, ik pleit echt voor het behoud. Waarom de zalen niet een opknapbeurt geven en er een een congrescentrum van maken? Een plek om te vergaderen en om film te kijken. Ik denk dat er een rendabel project gerealiseerd kan worden zonder het gebouw te slopen."