Laatste registratiedag online aanslagbiljet 2018

Wie zijn aanslagbiljet 2018 digitaal wil ontvangen, moet zich voor 16 februari registreren. Wie zich later op het jaar registreert, krijgt zijn aanslagbiljet 2019 digitaal. De provincie Antwerpen verstuurt jaarlijks zo'n 660.000 aanslagbiljetten voor gezinnen. Vanaf 2018 heeft iedere inwoner de mogelijkheid om zijn aanslagbiljet digitaal te krijgen. De registratie verloopt eenvoudig en snel via de identiteitskaart met eID kaartlezer of via token. Je kan kiezen of je je aanslagbiljet wil ontvangen in je e-mail, Zoomit of Doccle. De provincie Antwerpen is de eerste provincie binnen Vlaanderen die de aanslagbiljetten voor gezinnen digitaal verstuurt.





Registreren kan via http://belastingen.provincieantwerpen.be. (ADA)





