Laatste keer machtsvertoon in MAS 29 januari 2018

02u39 0 Antwerpen Kunstenaar Georges Tamihana Nuku (54) zorgde gisteren voor een indrukwekkend schouwspel in het MAS, om het thema 'Machtsvertoon' op de vierde verdieping af te sluiten.

Tegen de zomer krijgt de vierde verdieping van het MAS een volledig nieuwe invulling. Ze zal begin februari sluiten om de switch mogelijk te maken. Het thema 'Machtsvertoon' maakt plaats voor het thema 'Feest'. Om nu al een soort symbolische afsluiting te houden, werd zondag de kunstenaar Georges Tamihana Nuku (54) van de Ngati Kahungunu en Ngati Tuwharetoa Maori bevolkingsgroepen uit Nieuw-Zeeland uitgenodigd. Voor de presentatie van het Polynesisch erfgoed uit de stedelijke collecties werd bij de opening van het Museum in 2011 ook al samengewerkt met Georges.





Nuku's werk is te zien in musea over de hele wereld en hij combineert de levende Maori cultuur met eeuwenoude tradities. Hij gebruikt ook hedendaagse materialen zoals bij het plexiglazen ontmoetingshuis en de piepschuimen reus 'Antigoon' in het MAS het geval is.





Het werk van Nuku zal verhuizen naar een expositie in het Musée International du Carnaval et du Masque in de Waalse stad Binches. "Voor mij voelt dit aan als een afscheid en dat is emotioneel want ik heb heel goede vrienden gemaakt dankzij mijn project hier in Antwerpen. Maar zonder einde is een verhaal van weinig waarde."





Wat volgde was een rituele zegening van het kunstwerk en het publiek en een gruwelijk Maori verhaal over moed en opoffering, doorspekt met haka-kreten. Voor de toeschouwers een indrukwekkend schouwspel. (DILA)