Laatste hotel met zicht op Schelde maakt plaats voor appartementen Annelin Marien

26 maart 2019

Het laatste hotel met zicht op de Schelde is binnenkort niet meer. Hotel Antigone, gelegen aan de Jordaenskaai, wordt deze zomer gesloopt, en zal plaats maken voor appartementen. Op 15 april begint de verkoop van het nieuwbouwproject, en na het bouwverlof zal het iconische hotel onverbiddelijk tegen de vlakte gaan.

Hotel Antigone, het enige hotel langs de Antwerpse Scheldekaaien, verdwijnt binnenkort uit het straatbeeld. Vorig jaar al werd het rustieke hotel verkocht aan projectontwikkelaars Vlaamse Poort en Bermaso, die er een appartementsgebouw gaan neerzetten. Het hotel telde 18 dubbele kamers met aparte badkamer en twee luxesuites, maar daar komen nu dus zes luxueuze appartementen voor in de plaats.

Na het overlijden van de vorige eigenaar besloten de erfgenamen het hotel te verkopen. Uitbater Marcel Van Domburg: “Voor de stad Antwerpen is het inderdaad jammer dat het laatste hotel met Scheldezicht verdwijnt, na 50 jaar. Maar er komt een mooi project voor in de plaats, en aan de achterzijde van Hotel Antigone, op de Veemarkt, gaan we verder met de verhuur van kamers in B&B Urban Dreams.”

Nog 15 maanden geduld

Na het bouwverlof, in augustus of september, begint de afbraak van Hotel Antigone. Het zal nog 15 maanden duren vooraleer het nieuwbouwproject af is, maar vanaf 15 april al begint de verkoop van de appartementen, door makelaarskantoor De Meester. De projectontwikkelaars werken samen met Binst Architects, die een wel zeer vooruitstrevend plan hebben met de appartementen: er komt namelijk een autolift in het gebouw, waardoor enkele appartementen een eigen parking hebben op hun eigen verdieping.