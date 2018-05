Laatste hooligan vrijgelaten uit gevangenis 16 mei 2018

Ook binnenhuisarchitect Dennis T. is vrijgelaten uit de gevangenis. De onderzoeksrechter hief gisteren zijn aanhouding op in het onderzoek naar freefights door Antwerpse hooligans. Maandag waren al vier verdachten vrijgelaten door de kamer voor Inbeschuldigingstelling.





De vijf verdachten werden eind april na een razzia gearresteerd. Zowel hooligans van Antwerp als Beerschot werden opgepakt. Vier verdachten van de groep Elite Team, een harde kern van Antwerp, belandden in de gevangenis van de Begijnenstraat. Oud-gediende Dennis T. werd aangehouden. Hij werd voor alle veiligheid opgesloten in de gevangenis van Mechelen. De harde kern van Antwerp schildert hem af als een verrader.





Dennis T. wilde maandag niet samen met de andere verdachten voor de Kamer voor Inbeschuldigingstelling verschijnen. Hij vroeg uitstel tot vrijdag. De onderzoeksrechter vond dat uitstel niet meer nodig. Hij beval dinsdag de vrijlating van Dennis T. (KAV/PLA)