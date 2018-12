Laatste gemeenteraad: eentje van presentjes Nina Bernaerts

17 december 2018

21u11 0 Antwerpen De laatste gemeenteraad van de huidige bestuursploeg verliep zonder slag of stoot. Geen scherpe uithalen of grove opmerkingen, wel presentjes en afscheid van sommige langstzittende.

Alle leden van de gemeenteraad kregen een klein presentje, het stadhuis in 3D-geprint met hun persoonlijke koperen naamplaatje van de banken uit het stadhuis in renovatie. Daarbij kregen ook de leden die al langer dan 15 jaar zetelen - een veertiental - nog een geprint schilderijtje van één van de werken van Fatinha Ramos.

De laatste gemeenteraad is er natuurlijk traditioneel eentje van echt laatste zittingen voor een deel van de raadsleden. Procentueel bloedt het CD&V het hardst, daar vertrekken maar liefst vier van de vijf gemeenteraadsleden en is het nog af te wachten wie er uiteindelijk op de oppositiebanken zal zetelen. Vermoedelijk gaat het om Caroline Bastiaens, Nahima Lanjri en Sam Voeten.

Maar ook bij de socialisten is de leegloop groot, kleppers zoals Monica De Coninck, Robert Voorhamme, Kathleen Van Brempt en Toon Wassenberg zaten er voor de laatste keer. Van Brempt was zelfs verhinderd. In totaal vertrekken er negen van de 12 gemeenteraadsleden.

Monica De Coninck was zelf 11 jaar voorzitter van de Antwerpse OCMW, haar eigen hoogtepunt. “Als voorzitter van OCMW kom je in aanraking met alle lagen van de bevolking, van heel arm tot schandalig rijk. Dat is een enorm boeiende periode. Ik ben zelf ook fier op de opmaak van het Zorgbedrijf en de eenmaking van ziekenhuizen onder ZNA. Op die moment waren er vele mensen kwaad op mij maar in het bredere plaatje bespaart ons dat vooral nu veel geld”, zegt De Coninck. Haar afscheid is bitterzoet. “Ik was graag schepen en voorzitter, dat is alleszins leuker dan minister zijn. Maar de laatste zes jaar zijn wel heel erg moeilijk geweest. Ik ben een doe’er en dat is moeilijk van op de oppositiebanken. Ik ga nu met pensioen, het is goed geweest.”

Toon Wassenberg liet al voor de verkiezingen blijken dat hij er geen zes jaar meer zal bij doen.

Bij Vlaams Belang verdwijnen ook twee gezichten, Wim Van Osselaer en Bruno Valkeniers.

Bij Groen moeten ze de omgekeerde beweging doen, daar komen er heel wat verkozenen bij. Wouter Van Besien, Ikrame Kastit, Freya Piryns en Joris Giebens blijven zitten. Daarbij komen ook nog: Imade Annouri, Yasmia Setta, Karen Maes, Ilse Van Dienderen, Koen De Vylder, Nordine Saïdi Mazarou en Omar Fathi.

Hoe de kaarten bij de meerderheidspartijen Open Vld en N-VA gelegd zullen worden is nog onduidelijk zolang er geen nieuw stadsbestuur op til is. De deadline dringt ondertussen, tegen 8 januari moét de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd worden, mét of zonder bestuur.