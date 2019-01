Laatste Fokker 50 verlaat Antwerpse luchthaven... over de weg Groene start-up Aerocircular geeft oude vliegtuigen nieuw leven philippe truyts

08 januari 2019

16u27 2 Antwerpen De allerlaatste Fokker 50 heeft de Antwerpse luchthaven dinsdag verlaten. Niet via de lucht, wel over de weg. Dankzij de groene start-up Aerocircular krijgt het toestel bij de federale politie een nieuw leven. Politiehonden kunnen er leren hoe ze drugs en explosieven moeten opsporen.

Het was een ongewoon spektakel dinsdagochtend op de R11 bij de luchthaven van Deurne. De romp van een Fokker 50 vertrok voor een laatste reis naar Neerhespen, een deelgemeente van het Oost-Brabantse Linter. Voor de drie jaar geleden opgerichte start-up Aerocircular uit Oostende is de opdracht van de federale politie een mooi visitekaartje.

Het bedrijf ontmantelt vliegtuigen en zoekt naar ecologisch hoogwaardige recyclage. “Daarom zijn we bijzonder trots om deze Fokker om te bouwen tot oefenmateriaal voor de overheid”, zegt directeur Koen Staut. “Je mag ons niet vergelijken met bedrijven die oude vliegtuigen kopen om ze nadien te verschroten. We werken ook samen met universiteiten en onderzoekscentra. Dit project past perfect in ons gedachtegoed van een circulaire economie.”

Duurzaam

Eén van de managers van Aerocircular is Toon Wassenberg. Vorige maand nam hij afscheid van 12 jaar actieve Antwerpse politiek bij sp.a. Daar viel de bio-ingenieur al op door zijn engagement voor ecologie. “Ik ben nu verantwoordelijk voor duurzaamheid. Ik zoek meerwaarde voor materialen. Deze Fokker 50 komt nog uit het eerste faillissement van VLM, drie jaar geleden. Het toestel werd gebruikt als depot om andere vliegtuigen luchtwaardig te houden. Alle elektronica en bewegende onderdelen waren er al uit. Er restte een wrak. Dat kwam goed van pas toen de federale politie liet weten dat ze een vliegtuigromp zocht. We zijn dan aan de slag gegaan op de Antwerpse luchthaven. Zo moesten we opnieuw verlichting en wandpanelen plaatsen. Zetels en vloertapijt volgen nog, om het interieur van een Fokker zo realistisch mogelijk te maken. De definitieve afwerking doen we in Neerhespen.”

Voor het transport kreeg Aerocircular ook hulp van de genie uit Burcht. Wassenberg: “We hebben de romp nog ingekort tot een goede 20 meter om zonder brokken over de weg te kunnen. Niet enkel de staart moest eraf, ook de neus moesten we wat kortwieken. Vlakbij Neerhespen zit een lelijke bocht in de weg.”

Aerocircular hoopt nog deze maand met de bouw van een loods met magazijn en kantoren op de luchthaven van Oostende te beginnen. “Na de zomer willen we graag klaar zijn. Voorlopig voeren we opdrachten op locatie uit. Maandag waren we nog in Frankfurt (Duitsland), waar we een Airbus 340-300 ontmantelen, samen met Lufthansa Technik.”

Amerika

De start-up kijkt ook verder dan Europa. Koen Staut: “In de Amerikaanse staat Arizona – op de luchthaven Phoenix-Mesa Gateway – zijn we intussen ook actief. Er zijn verder ook vergevordere plannen voor een opstart in het Midden-Oosten, ofwel in Oman of Abu Dhabi. We focussen ons immers op toestellen die niet intercontinentaal vliegen. Dan moet je op die continenten aanwezig zijn.”

Momenteel telt Aerocircular vijf voltijdse, vaste medewerkers met een aantal freelancers. Als de vestiging in Oostende de deuren opent, kan dat aantal medewerkers een stuk omhoog.