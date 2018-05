Laatste dokwerkers zeggen 't Kot vaarwel EUROPA EN DIGITALISERING MAKEN EINDE AAN TRADITIE VAN 80 JAAR DIETER LIZEN

01 juni 2018

02u39 0 Antwerpen Meer dan 80 jaar lang konden de havenarbeiders in 't Kot op het Eilandje gaan kijken of en waar ze die dag werk hadden. Voor- en nadien konden ze gewoon de straat oversteken en bij Petra's café een pint gaan pakken. Door Europa en de digitalisering kwam aan dat mooie liedje gisteren een einde.

Aan een lange haventraditie is gisteren een einde gekomen. Tot voor kort zakten de Antwerpse havenarbeiders iedere dag naar de grote hal aan de Westkaai van het Kempisch dok af om de jobs in de haven te verdelen. Ploegbazen riepen vanop een brug af hoeveel werklieden ze nodig hadden en voor welke job.





"De oude garde was hier al weg. Nu moet ook de late ploeg aan Digikot. We hebben allemaal een iPad Mini gekregen om ons online aan te melden voor de jobs", zegt Frank De Pooter, al 7 jaar aan de slag als dokwerker. "Het sociale is er zo wel vanaf. Vroeger trok je met je werkboek naar 't Kot. Nu is het ieder voor zich achter een schermpje. Vroeger in 't Kot had je de jobs en de bijhorende bazen voor het uitkiezen, nu teken je eerst in en moet je nemen wat je aangeboden wordt. Wie dat niet doet, kan het komen uitleggen".





Ook zijn collega Nick Sprangers zwaait 't Kot met weemoed uit. "Hier kon je mensen weer tegenkomen die je misschien al twee maanden niet had gezien op de kaai. Je kon hier ook de nieuwelingen leren kennen. Ook voor de vakbond was dit een belangrijke plek om ons te informeren over bepaalde wantoestanden of acties".





Aanwervingen op café

't Kot werd in 1936 door Cepa en de vakbonden opgericht na een reeks sociale conflicten en verzet van de havenarbeiders, die meer en meer gekant waren tegen de aanwervingen die toen nog gebeurden op straat en in de vele cafeetjes, die ook in handen waren van de natiebazen. Intussen is er veel veranderd. Niet in het minst de Cadixwijk zelf, waar de laatste jaren de scholen en luxeflats als paddestoelen uit de grond rijzen. "De havenarbeiders moeten plaats maken voor de sjieke plastrons. Wij blijven open, maar ik vrees dat veel havenarbeiders zullen wegblijven", zegt Mile Sotariq, al 20 jaar uitbater van Petra's café. "Jammer, want het is een heel plezant cliënteel: volks, luidruchtig en goedlachs".





De havenarbeiders zagen de veranderingen in de buurt met lede ogen aan. "Het kot was al ingekrompen en ook het schaftlokaal, de vroegere gaarkeuken aan de overkant, sloot de deuren voor de bouw van een nieuwe school", vertelt Werner, een ancien die al 12 jaar in de haven werkt, op het terras van Petra's café. "Nu is er hier een nieuw schaftlokaal aan een pleintje in de Cadixstraat. Heel modern allemaal maar toen ik op mijn 18 jaar hier begon samen met mijn vader, was de straat hier een aaneenschakeling van cafés. Die zijn bijna allemaal verdwenen. Jammer".





Vandaag om 13 uur nemen de arbeiders feestelijk afscheid van 't Kot met een grote barbecue en dj's aan Petra's café.