Laatste deel Jodenstraat heraangelegd 30 augustus 2018

Nadat het grootste stuk van de Jodenstraat in 2016 werd opgefrist, wordt vanaf 10 september 2018 ook het laatste deel van de straat heraangelegd.





De rijweg en voetpaden in de Jodenstraat, tussen Huidevetterstraat en huisnummer 14, worden gelijkgronds heraangelegd van gevel tot gevel, zoals in de rest van de straat.





Op 10 september 2018 gaat de aannemer van start met de tweede fase van de heraanleg van de Jodenstraat. Het einde van deze werken wordt verwacht tegen halfweg oktober 2018, afhankelijk van de weersomstandigheden. De Jodenstraat is op dit ogenblik al een woonerf. (BJS)