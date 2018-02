Laatste dagen voor 'Machtsvertoon' in MAS 13 februari 2018

Op 18 februari sluit de tentoonstelling 'Machtsvertoon' in het MAS. Wie dus nog een kijkje wil nemen, zal snel moeten zijn. Hoe werkt macht en hoe essentieel is het? Onder andere het turbulente Spaanse bewind uit de 16de eeuw en de Samoerai en keizers uit het 17de eeuwse Japan worden onder de loep genomen. De expo sluit zondag de deuren. Daarna zal het thema 'Feest!' centraal staan, specifiek feesten over overgangen, en daarvoor is het MAS nog op zoek naar bijdragen. Leuke chrysostomosfilmpjes, herinneringen en objecten van dierbare overledenen om het Mexicaanse altaar voor Dia de los Muertos te versieren en getuigenissen van evenaarsdopen. Die expo zal in juni van start gaan. (NBA)