Laatste beroep tegen Oosterweel verworpen 28 maart 2018

De Raad van State heeft het allerlaatste nog hangende vernietigingsberoep tegen de Oosterweelverbinding van tafel geveegd. Nadat de Vlaamse regering eerder al het Toekomstverbond sloot met de voornaamste Antwerpse actiegroepen en een akkoord vond met enkele burgers uit Zwijndrecht, lag enkel Noesen, een staalbedrijf in de directe omgeving van de geplande werken nog dwars. Volgens de Raad van State garanderen de stedenbouwkundige voorschriften van het RuP wel op voldoende wijze de bereikbaarheid van het bedrijf. Nu lijkt niets de werken aan de Oosterweelverbinding nog in de weg te staan, al wordt er wel nog onderhandeld met de actiegroepen over bepaalde onderdelen van de plannen. Zo ligt er nog een Oosterweel light op tafel om het groen aan het Noordkasteel te sparen. Dat moet volgens de bepalingen van het Toekomstverbond nog verder onderzocht worden. (DILA)