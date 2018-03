L'épicerie du Cirque heropent ondergronds 'UNDER THE PALM TREES' NIEUW PROJECT VAN HORECAKOPPEL DIETER LIZEN

28 maart 2018

02u49 0 Antwerpen Eind april sluit l'épicerie du Cirque na meer dan 12 jaar de deuren. Uitbaters Dennis Broeckx en Ellen Destuyver verloren vorig jaar een Michelinster en kiezen nu voor een nieuwe koers op een nieuwe locatie. L'épicerie du Cirque-under the Palm Trees opent in mei onder Bar Palmier en Moss, de andere twee zaken van het duo.

Twaalf jaar geleden opende l'épicerie du Cirque vlak bij het Museum van Schone Kunsten de deuren. Nu kiezen Dennis Broeckx en Ellen Destuyver, het koppel achter l'épicerie, voor een uitgebreide naam en een nieuwe culinaire richting. "Midden april sluit de huidige locatie en rond 20 mei zal l'épicerie du Cirque Under the Palm Trees openen. Die 'onder de palmbomen' mag je letterlijk nemen, want de zaak zal openen pal onder Bar Palmier en Moss", zegt Dennis. "Toch zal je geen 'keldergevoel' krijgen, er komen ramen in de voormalige bakkerij en je zal ook ruimer zitten dan in de huidige l'épicerie".





De voordelen dat drie van hun zaken nu op elkaar zullen aansluiten, zijn legio. "Lunchbar Moss blijft een echte dagzaak. 's Avonds kom je binnen via Bar Palmier (bier- en wijnbar). Daar kunnen we mensen al een aperitief geven en de menukaarten terwijl beneden alles in gereedheid wordt gebracht voor het diner", zegt Dennis. "De tijd dat mensen drie uur lang aan dezelfde tafel wilden zitten, is voorbij, ze willen beleving."





Sluitingsdagen aangepast

De nieuwe koers voor 'l'épicerie du cirque - under the palm trees' zal zich ook laten voelen op het bord. "Streek- en seizoensgebonden, het wordt door veel restaurants gebruikt als een soort modeterm. Er zijn restaurants die al weken asperges op de kaart hebben staan, terwijl ze nu pas echt op hun best zijn. Wij willen daar wel 100 procent voor gaan en enkel wat op dat moment regionaal beschikbaar is op de kaart zetten. We hebben zelfs onze sluitingsdagen aangepast. Voortaan zullen we op maandag en dinsdag sluiten om dan zelf bij de boeren de mooiste groenten te kopen en op de vismarkt aan zee de schoonste vissen uit de netten te halen. Woensdagmiddag sluiten we om de mis-en-place te maken." De 'verloren' Michelin-ster terugwinnen is niet meteen de ambitie. "Het zou mooi zijn natuurlijk, maar we koken toch in de eerste plaats voor onze klanten".





Dennis en Ellen hebben het voorbije jaar niet stilgezeten. Zo openden ze vorig jaar zowel ontbijt- en lunchzaak Moss als craft beer en wijnbar Bar Palmier, maar ook Racine, een sappen-atelier. Daar komt nu dus nog Under The Palm Trees bij. Op de plek waar L'épicerie du Cirque nu zit, opent in oktober een nieuwe zaak, met een nieuwe naam en met een nieuw concept. "Een nieuw team serveert er vanaf dan 'signature dishes' van de voorbije 12 jaar zoals zeebaars met kingkrab of onze salmon delight en een aantal nieuwe gerechten van één van mijn sous-chefs, die in de nieuwe zaak als chef zal aantreden."