Kwart reizigers-kamers is een Airbnb 19 maart 2018

Eén reizigerskamer op vier in de provincie Antwerpen is te vinden op de site van Airbnb. Dat is een site waar mensen overnachtingen vinden, niet op hotel of in een B&B maar bij andere mensen thuis. Dat blijkt uit een onderzoek van de opleiding Hotelmanagement van AP Hogeschool. "Met een kleine 2.000 accommodaties is Airbnb in de provincie Antwerpen goed vertegenwoordigd, maar er zijn nog altijd 6.700 reguliere hotelkamers", vertelt onderzoeker Christian Holthof. Het grootste deel van de hotelkamers in de provincie Antwerpen in 2017 bevond zich in de stad Antwerpen, in totaal goed voor 3.946 kamers. Meer dan de helft van de Airbnb's bevindt zich in de stad Antwerpen, zeker 1.088 in totaal. (DILA)