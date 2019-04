KVS, NTGENT en Toneelhuis willen Kunstinstelling worden ADA

01 april 2019

10u30 3 Antwerpen De drie Vlaamse stadstheaters, KVS Brussel, NTGent en Toneelhuis Antwerpen pleiten samen voor een statuut van Kunstinstelling.

De drie Vlaamse stadstheaters Toneelhuis Antwerpen, NTGent en KVS Brussel vragen de Vlaamse politieke partijen om hun erkenning als Kunstinstelling op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s en na de verkiezingen, in het volgende Vlaamse regeerakkoord. Vandaag worden de drie stadstheaters ondersteund vanuit het Kunstendecreet en volgens de daarin vastgelegde criteria om de vijf jaar beoordeeld en gesubsidieerd.

Vijf functies

Eigenlijk functioneren ze vandaag reeds als Kunstinstelling. Ze voldoen aan de tien criteria om erkend te worden als Kunstinstelling en vervullen alle drie de vijf functies: ontwikkeling, productie, presentatie, reflectie en participatie.

De stadstheaters zien het dus als een logische stap om net als andere kunsthuizen (waaronder AB Brussel, het Concertgebouw in Brugge, deSingel in Antwerpen, Vooruit in Gent) als Kunstinstelling te worden erkend. “Het is immers beter voor de ganse podiumsector omdat stabiele, producerende huizen zo beter de vele talenten die Vlaanderen rijk is, kunnen ondersteunen,” klinkt het.