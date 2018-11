Kunststudent mag werk naast De Schreeuw hangen Dieter Lizen

15 november 2018

21u34 0 Antwerpen Twee Antwerpse kunststudenten kregen donderdag een prijs overhandigd in Museum De Reede, tijdens een awarduitreiking van vzw KoMASK. Peter De Boeck (24) ging met de URZUA prijs 2018 naar huis en Greg Van Staey (24) won de Masters Salon Schilderkunst publieksprijs.

De prijs Urzua, vernoemd naar Ruperto Urzua, wijlen docent in vrije grafiek, ging naar De Boeck vanwege zijn technische en artistieke vaardigheid. Hij mag bovendien gedurende tien dagen twee van zijn grafische werken tentoonstellen in het museum, waar onder andere een ets van het iconische werk ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch momenteel te bewonderen is.

Naast de URZUA award werd ook de Masters Salon Schilderkunst publieksprijs uitgereikt. Uit 150 werken van 39 internationale studenten die op doek geprint werden en opgehangen werden aan de werf van de Gedempte Zuiderdokken, koos het publiek voor Greg Van Staey’s ‘Caught in the dark’. Eerder vond ook de professionele jury van de KoMASK Master Salon Painting dat het beste werk van een jonge Europese schilder in 2017.