Kunstschilder Jef Van Campen viert 85ste verjaardag met nieuw boek en tentoonstelling David Acke

05 februari 2019

16u49 6 Antwerpen Morgen wordt Antwerps kunstschilder Jef Van Campen 85 jaar en dat wordt gevierd met een derde kunstuitgave ‘Jef Van Campen, 85'en een tentoonstelling aan de kust. Speciaal voor deze gelegenheid ging de kunstenaar in zee met het Red Star Line en schilderde hij werken rond het thema migratie.

‘Jef Van Campen, 85' is geen terugblik op zijn zestigjarige carrière maar een overzicht van werken van de laatste tien jaar. “Ik ben nog lang niet uitgeschilderd. Ik kan het gewoon niet laten. De laatste maanden heb ik heel hard gewerkt maar ik zit dan ook in een luxe-positie. Mijn atelier is vlak naast mijn appartement en mijn dochter zorgt voor de verkoop”, glimlacht Jef. Toch sluit Van Campen ook een hoofdstuk af. De afgelopen jaren beschilderde hij een honderdtal bolders. “Ik heb een laatste serie van vijf gemaakt. The Golden Series Bolders, verguld met 18 karaat bladgoud. Het zijn de laatste.”

Hoe de Antwerpse kunstschilder de liefde voor het maritieme thema heeft opgescharreld, dat weet Jef Van Campen niet meteen. “Twintig jaar geleden kon je wel nog gewoon met de fiets door de haven rijden, nu is dat allemaal afgesloten. Ik had wel iets met schepen en ook kende ik heel wat mensen in de scheepvaart. Komt die liefde vandaar? Ik weet het niet.”

Naar Knokke

Tegelijk met de voorstelling van het kunstboek en The Golden Series Bolders, opent Van Campen morgen een nieuwe tentoonstelling HORIZON in zijn galerij op de Leopold De Waelplaats 24. Het grote publiek kan zijn werken bekijken vanaf zaterdag en zondag 9 en 10 februari. “HORIZON is een tentoonstelling die verbindt, die de nadruk legt op onze emotie met water, zee en landschappen maar ons ook bewust maakt van de aanwezigheid van de haven, ,vertelt de schilder. Ook de gouden bolders zullen er te zien zijn.

Het feestjaar sluit af in april in Knokke. Dan trekken Van Campen en het Red Star Line richting kust om ook daar de werken voor te stellen in de galerij van Van Campen. In de toekomst wil Van Campen zich toeleggen op portretschilderkunst. “Dat is het summum van de schilderkunst omdat het zo ontzettend moeilijk is. Je moet jezelf blijven uitdagen.”