Kunstgalerij wint prestigieuze prijs 15 juni 2018

02u40 0

De Antwerpse kunstgalerij Sofie Van de Velde heeft op de openingsdag van de kunstbeurs Art Basel de prestigieuze prijs FEAGA Innovation and Creativity Award gewonnen.





De prijs werd voor de veertiende keer toegekend door de FEAGA, de Federation of European Art Gallery Association. De symbolische prijs is een door de Oostenrijkse kunstenaar Leo Zogmayer gecreëerd object met het opschrift "visible-invisible" (zichtbaar-onzichtbaar).





Sofie Van de Velde opende haar galerij in Antwerpen in 2013. (BJS)