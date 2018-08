Kunstenaars tonen werkplek tijdens Open Studio's 20 augustus 2018

Zo'n 200 beeldende kunstenaars en creatieve ondernemers stellen hun werkplek open tijdens de vierde editie van Open Studio's op zondag 2 september. Tot de blikvangers horen Luc Tuymans, Guillaume Bijl en Koen van den Broek. Open Studio's wil het brede publiek een blik laten werpen op het atelier en werkproces van bekende en minder bekende beeldende kunstenaars en creatieve ondernemers. De organisatoren willen aandacht vragen voor het belang van kunstenaars in de stad. Daarnaast wil het evenement ook internationale professionals aantrekken. Zo worden er zeven curatoren uitgenodigd om de Antwerpse kunstscène te ontdekken. Open Studio's is een project van NICC, een organisatie die de belangen van de autonome, professionele kunstenaar verdedigt, en Studio Start, een organisatie die betaalbare werkruimte en een ondersteunend beleid voor kunstenaars en creatieve ondernemers in Antwerpen ontwikkelt. Het volledige programma is terug te vinden op www.openstudios.be. (ADA)