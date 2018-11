Kunstenaars nemen Beatles klassieker onder handen Dieter Lizen

19 november 2018

19u30

Wat krijg je als je 15 hedendaagse kunstenaars vraagt om The White Album een alternatieve cover te geven? Studio Brussel viert op 22 november de vijftigste verjaardag van ‘The Beatles’, beter bekend onder de bijnamen ‘de dubbele witte’ of The White album van The Beatles met een tentoonstelling én een veiling voor het goede doel.

De orginele cover van The Beatles, het negende studio album van de band uit Liverpool, was een minimalistisch hoogstandje ontworpen door de Britse pop art kunstenaar Richard Hamilton en Paul McCartney. Om de verjaardag van het iconische album te vieren zocht Studio Brussel-presentator Stijn Van de Voorde met behulp van kunstkenners Jan Hoet Jr en Eva Goethals naar vijftien interessante, hedendaagse Belgische kunstenaars die het op dit ogenblik (internationaal) zeer goed doen. Ze vroegen hen om de hoes van het iconische album voor de gelegenheid een alternatief ontwerp te geven.

Onder meer Koen van den Broek, Michael Borremans, Dennis Tyfus, Anouk De Clera, graffiti-kunstenaar Roa en ontwerpersduo Hannes Van Severen & Fien Muller werkten een eigen exemplaar uit. Het eindresultaat hangt vanaf morgen twee dagen tussen 14u en 18u bij Fosbury and Sons in Antwerpen. Op 22 november, dé verjaardag, veilt Studio Brussel de werken voor vzw KunstZ, een van de meer dan 1000 goede doelen van De Warmste Week. Deze vzw begeleidt en ondersteunt artiesten van diverse origine. Ze werken vaak samen met gevluchte kunstenaars.