Kunstenaar plaatst waterput in uitgedroogde vijver van Stadspark Wandelaars reageren verbaasd: “Willen ze zo de vijver opnieuw vullen?” David Acke

08 januari 2019

16u04 3 Antwerpen Kunstenaar Bram Van Meervelde heeft opnieuw verrast met een nieuwe kunstinstallatie in de openbare ruimte. Deze keer plaatste hij een waterput in de uitgedroogde vijver van het Stadspark. Een ludieke knipoog naar de problematiek waar de vijver al maanden mee kampt. En tegelijk voedt het de fantasie van de wandelaar. “Willen ze op die manier de vijver opnieuw vullen?”

Bezoekers van het Stadspark keken raar op toen ze in de uitgedroogde vijver een waterput zagen staan. “Willen ze op deze manier de vijver opnieuw vullen?”, vroegen wandelaars zich af. Dat is niet het geval. De waterput is een nieuw kunstwerk van de Antwerpse kunstenaar Bram Van Meervelde. Van Meervelde speelt wel vaker met de fantasie van toevallige passanten. Zo plaatste hij eerder al een schietschijf als verkeersbord in de jodenbuurt als verwijzing naar de aanwezigheid van de militairen. “Ik speel graag met de beeldvorming van de toevallige passant in de publieke ruimte. Daarom zet ik ook geen uitleg bij mijn werk en post ik niets op sociale media om het verrassingseffect niet te verstoren”, legt de kunstenaar uit.

Het idee speelde al even bij Van Meervelde maar pas nu was er tijd om zijn plan ook uit te voeren. “De vijver van het Stadspark is de laatste maanden een hot topic. Het park is een beschermd monument en daar hoort ook de vijver toe. Er een waterput plaatsen is eigenlijk erg voor de hand liggend, gezien het probleem van de droogte”, vertelt Bram. Aan de waterput hangt ook echt een emmer waardoor het lijkt alsof je je kan bevoorraden met water.

Twee meter diep

Deze morgen plaatste Bram samen met enkele vrienden en zijn vader de put in de vijver. Dat nam hooguit een half uur in beslag omdat de onderdelen al gemaakt waren in zijn atelier. “Het was best vreemd om met de waterput over straat te wandelen richting het stadspark. Vooral omdat heel wat mensen ons bezig zagen maar er zich niet echt vragen bij stelde. Zelfs enkele mensen van de stad die ons passeerden keken naar ons alsof we bezig waren met de normaalste zaak van de wereld”, lacht Van Meervelde. Ook wanneer een wandelaar vroeg hoe diep ze al zaten met de waterput en of er al water gevonden was, speelde de kunstenaar het spel mee. “We zitten al twee meter diep maar we hebben nog geen water.”

Hoe lang de waterput er zal blijven staan is niet duidelijk. Ook dat laat Van Meervelde volledig over aan externe factoren. “Het werk is redelijk zwaar dus ik denk dat het er wel nog even zal blijven staan. Ik heb dit op eigen initiatief gedaan zonder medeweten van de autoriteiten als het district of de stad. Bij een vorige actie vonden ze me al na drie uur. Ik ben benieuwd hoe lang het nu zal duren.”

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) laat weten dat de waterput mag blijven staan. “Dit is een eigen inititief van de kunstenaar maar eerder deed hij al gelijkaardige interventies in opdracht van het district. Het is een speelse knipoog naar de problematiek waar de vijver mee te kampen heeft. Wel zullen we onze diensten wel vragen de stabiliteit van de constructie te bekijken.”