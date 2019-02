Kunst voor een prikje: Oxfam Bookshop zet etsen en litho’s van studenten academie te koop ADA

19 februari 2019

15u08 0 Antwerpen De Antwerpse Oxfam Bookshop gaat zich toespitsen op een nieuwe markt. Naast de boeken zal je er nu ook echte kunstwerken kunnen kopen, en dat voor de prijs die eigen is aan de Oxfam-winkels. In de aanbieding: vooral etsen en litho’s van studenten van de Antwerpse academie uit jaren ‘70, ‘80 en ‘90.

De idee dat kunst duur hoeft te zijn, gaat al een tijdje niet meer op. En nu springt ook Antwerp Oxfam Bookshop op die kar. In de winkel kan je sinds kort ook echte kunstwerken kopen en dat voor een prijs tussen 15 en 35 euro. “Natuurlijk zitten er een paar werken tussen die iets meer kosten maar dat is eerder een uitzondering dan de regel”, vertelt Peter Preckler. Hij is de verantwoordelijke voor de kunstboeken en schonk een deel van zijn eigen kunstverzameling aan de winkel voor de verkoop. “Ik ben van opleiding binnenhuisarchitect en kunst heeft me altijd geboeid. Door de jaren heen heb ik heel wat werken verzameld en ik vond het tijd om er afstand van te doen. Thuis staken die toch maar gewoon in mappen”, vertelt Peter.

Menu’s van cruiseschepen

In totaal gaat het om een 55-tal litho’s en zeefdrukken die gemaakt zijn tussen 1970 en 1990 door studenten van de Antwerpse Academie. “Daarnaast verkopen we ook nog prullaria en curiosa. Dat gaat van oude menu’s van cruiseschepen tot oude almanakken.

Door nu ook kunst aan te bieden wil de Oxfam-winkel een nieuw en breder publiek aantrekken. “Bovendien is het een mooie aanvulling op onze mooie collectie kunstboeken die we al hebben,” aldus Peter.