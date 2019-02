Kunst op de universiteit: bijzonder beeld Sofie Muller siert kapel Grauwzusters philippe truyts

05 februari 2019

21u27 0

Het neogotische klooster van de Grauwzusters in Antwerpen is een bijzonder beeld rijker: een albasten sculptuur van de Gentse kunstenares Sofie Muller (44). Het kunstwerk komt uit haar reeks ‘Alabaster Mentalis’: geïsoleerde hoofden die op een rauwe maar ook poëtische manier de fysieke en psychische kwetsuren van de mens tonen.

Muller is verkozen tot laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Ze maakte een jaar geleden indruk in de Antwerpse tentoonstelling ‘Ecce Homo, Zie de Mens’. Leden van de commissie Kunst op de Campus Universiteit Antwerpen gingen Müller opzoeken in haar Gentse atelier. De commissie besliste daarop unaniem om het beeld aan te kopen. Het werd geplaatst in een open nis van het altaar van de neogotische kapel van de Grauwzusters. Klaveciniste Liselotte Sels speelde een kort concert tijdens de inhuldiging.

De Universiteit Antwerpen telt een collectie van om en bij de 1.100 schilderijen, sculpturen en andere uitingen van hedendaagse kunst. De commissie Kunst op de Campus wil de universitaire gemeenschap en de studenten in het bijzonder warm maken voor (plastische) kunst. Volgens Ernest Van Buynder, erevoorzitter van de commissie, is het mee dankzij de aanwezigheid van kunst dat er zo weinig vandalisme is op de Antwerpse campussen.