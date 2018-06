Kunst en wetenschap met een hoek af STORMKOP HOUDT WORKSHOPS ROND MARITIEM ERFGOED IN AWN DIETER LIZEN

29 juni 2018

02u37 0 Antwerpen Dit weekend gaat in AWN, de voormalige werkhuizen aan de Droogdokken op het Eilandje, een vrijhaven open voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De kindjes worden er ondergedompeld in de maritieme wereld, maar kunnen oceaanavonturier Fons Oerlemans (79) ook zien bouwen aan een... helikopter.

De Antwerpse Werkhuizen Noord, de voormalige werkplaats van het Havenbedrijf, krijgt binnen enkele jaren een nieuwe invulling als Maritiem Museum, maar voor het zover is, nemen kinderen (en organisator 'Stormkop') het reusachtige pand helemaal over voor workshops rond wetenschap, kunst en filosofie met een serieuze hoek af.





Hoe ontstaat tsunami?

"Tot voor kort zat de jeugdwerking van Stormkop verankerd in het Steen, maar omdat dat gebouw een andere invulling krijgt, moesten we verhuizen", zegt Lot Saldien van Stormkop. "Op vraag van het MAS geven we nu voor minstens vier jaar een creatieve invulling aan dit gebouw. Stormkop houdt hier workshops waarin we het maritiem erfgoed onder de loep nemen. Kinderen krijgen hier een antwoord op allerlei vragen: kunnen vissen zeeziek worden? Wat doet heimwee met je? Hoe ontstaat een tsunami?".





Avonturier en ontdekkingsreiziger Fons Oerlemans kreeg een eigen werkatelier bij Stormkop. Hij wil er bouwen aan zijn laatste grote project: een eigen helikopter. Ook wil hij het prototype van zijn varende fles opknappen. Gisteren kwam hij toe in stijl: namelijk met de grote versie van die 'stalen fles' waarmee hij in 2007 samen met zijn vrouw Kee Arens de Atlantische oceaan overstak. Fons wordt volgende week tachtig jaar, al heeft hij het zelf liever over 'vier maal twintig'. "De zin voor avontuur is nog altijd even sterk als toen ik 25 was. We reizen nog wel veel, maar de lange vaartochten over de wereldzeeën, dat is voorbij". Zijn vrouw Kee komt de kinderen op de opening honderduit vertellen over de maandenlange oceaanexpedities die ze samen maakten in zelfgebouwde vreemde vaartuigen zoals een vlot, stoomketel en een drijvende vrachtwagen.





Botanische tuin

De kids kunnen ook zelf spelen, ontdekken en bouwen bij Stormkop. Er is een botanische tuin met vissen en een groentenveld dat de kinderen zelf mee kunnen bewerken. In het Plastic-atelier leren ze zelf plastic afval uit de Schelde te sorteren en daar een fantasierijke nieuwe invulling aan te geven. "Als het eb is, spuwt de Schelde veel plastic uit, zeker aan de Scheldebocht. Sommige dingen zijn nog bruikbaar, bijvoorbeeld om kunstwerkjes voor het zeevissenmuseum van te maken", zegt Gerda, een van de Scheldejutters.





Tot slot bouwde Gabriel Hernandez met zijn kunstenaarscollectief een 'zintuigelijk labyrint' waar je een interactief toneelstuk kan beleven. Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli is er het openingsfeest met workshops, installaties, brunch, onderzoek en veel muziek. Gratis en voor iedereen. Het volledige programma vindt je op Stormkop.be