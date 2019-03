Kunst brengt culturen dichter bij elkaar in Koninklijk Atheneum Antwerpen philippe truyts

18 maart 2019

19u42 0

Kunst als instrument om het samenleven van verschillende culturen te bevorderen: op het Koninklijk Atheneum Antwerpen is het al jaren een goede gewoonte. Dit schooljaar werkten meer dan honderd leerlingen van het vierde en zesde jaar aan het project ‘Out of Remembrance’. Ze presenteerden hun werk, de vrucht van workshops met twaalf professionele kunstenaars, in zaal AthenA.

Als herinneringseducatie van vzw Athena Syntax is ‘Out of Remembrance’ niet alleen gekoppeld aan de wereldoorlogen, maar ook aan de persoonlijke herinneringen van leerlingen en hun omgeving. Athena Syntax brengt leraars wetenschappen, levensbeschouwing en kunsten samen. Leerlingen leren op een open en creatieve manier met hun identiteit om te gaan.

Goed om weten in Brexit-tijden: het kunstproject werd ook gesponsord door de Britse overheidsorganisatie ‘The Network Hub’.