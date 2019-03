KU Leuven verhuist Antwerpse studenten naar Sint-Jacobsmarkt BJS

29 maart 2019

15u50 1 Antwerpen De KU Leuven verhuist haar Antwerpse opleidingen van de Faculteiten Letteren en Sociale Wetenschappen van de Sint-Andriesstraat naar de Sint-Jacobsmarkt 49. De ruim 600 studenten in Antwerpen zullen in de komende twee academiejaren naar de nieuwe plek verhuizen.

De Faculteiten Letteren en Sociale Wetenschappen van de KU Leuven huisvest in Antwerpen de bacheloropleiding toegepaste taalkunde en vier masteropleidingen: vertalen, tolken, meertalige communicatie en journalistiek. Een deel van de opleidingen - in totaal goed voor meer dan 600 studenten - zal vanaf volgend academiejaar op de nieuwe campus plaatsvinden, de andere opleidingen volgen in het academiejaar 2020-2021.

De Leuvense universiteit zit sinds 1987 op de huidige Campus Sint-Andries, waar vroeger de drukkerij van de Gazet van Antwerpen was. Vandaag organiseert de KUL in Antwerpen ook nog een opleiding handelswetenschappen op de Campus Carolus in de Korte Nieuwstraat. Die verhuist niet.