Kruisverhoor Masmeijer op drugsproces over 467 kg coke Patrick Lefelon

07 december 2018

10u34 1

Er komt volgende week donderdag een extra zitting in het Antwerpse proces Masmeijer over de smokkel van 467 kg cocaïne via de haven in oktober 2014. De Nederlandse tv-presentator Frank Masmeijer riskeert daarvoor 8 jaar cel. Een week geleden bekende Masmeijer voor het eerst in vier jaar dat hij wetens en willens had meegewerkt aan de smokkel.

Hij probeerde met een gehuurde bestelwagen een lading bananen op te halen. Daarin zat 467 kg coke, ter waarde van 23 miljoen euro, verstopt. De ophaling mislukte. De bende voor wie de drugs bestemd waren, pakte Masmeijer stevig aan en sloegen hem in elkaar.

Advocaat Mounir Souidi die een andere verdachte verdedigt: “Masmeijer is vorige week een verhaaltje komen vertellen aan de rechtbank. Hij is zelfs op zijn knieën gaan zitten om zijn rol van slachtoffer in de verf te zetten. Wat hij vertelt, strookt volgens mij niet met andere gegevens in het dossier. Wij als advocaten van de andere verdachten hebben de rechters gevraagd om de heer Masmeijer aan een kruisverhoor te mogen onderwerpen. Dat is ons toegestaan. Volgende donderdag komt er dan een extra zitting met enkel de ondervraging van Masmeijer. Hij zal verplicht aanwezig moeten zijn.”