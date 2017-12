Kruispunten A12 verdwijnen onder de grond 02u29 14 Antwerpen De kruispunten op de A12 krijgen een serieuze make-over. Van de vijf grote kruispunten op de A12 worden er twee afgeschaft. De drie overige worden ondertunneld. Tegen 2021 zouden de werken moeten starten.

Er wordt al lang gesproken over de zwarte punten op de A12, maar echt verbeteringen lagen er niet in het verschiet. De Vlaamse overheid bestelde afgelopen mei wel een studie om de baan optimaal aan te pakken.





Daaruit bleek dat slechts drie kruispunten van vitaal belang zijn om de achterliggende gemeenten te ontsluiten. De kruispunten Helststraat met de Guido Gezellestraat en de Vluchtenburgstraat en de Leugstraat, beide in Aartselaar, kunnen verdwijnen. De studie wees ook uit dat ondertunneling veel efficiënter zou werken dan een overbrugging. Het gaat concreet om de Bist met de Langlaarsteenweg, Cleydaellaan met de Kontichsesteenweg en de Terbekehofdreef met Atomiumlaan.





Boomsesteenweg

"Samen met AWV zijn de steden Aarstelaar, Niel, Schelle, Hemiksem en Antwerpen dan samen overeengekomen om die vijf kruispunten heraan te leggen naar wat de studie heeft voorgeschreven. De kruispunten die verdwijnen, zullen aangepast worden zodat ze enkel nog op de Boomsesteenweg aansluiten en niet meer de A12 kruisen. De andere kruispunten zullen ondertunneld worden. De precieze uitwerking daarvan zal in de loop van 2018 duidelijk worden. We werken nu verder aan het plan op basis van deze eerste studie", vertelt Gilles Van Goethem, woordvoerder voor AWV.





Kwalijke reputatie

De kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen hebben een kwalijke reputatie. Het zijn erg drukke en onoverzichtelijke kruispunten waar dagelijks lange files staan en geregeld zware ongevallen gebeuren.





Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers is dan ook de eerste en belangrijkste drijfveer om deze zwarte punten aan te pakken, stelt AWV. Minister van Mobiliteit Ben Weijts trok eerder al 200.000 euro uit voor de studie.





Wat het budget is voor de heraanleg van de kruispunten is nog niet duidelijk. In 2021 zouden ze op de schop gaan.