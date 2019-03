Kruispunt Grotesteenweg-Singel wordt veiliger voor fietsers en voetgangers philippe truyts

01 maart 2019

18u28 0 Antwerpen Binnen twee jaar moet het kruispunt van de Grotesteenweg met de Singel en de directe omgeving daarvan comfortabeler en veiliger worden voor fietsers. Eerst moet de heraanleg van de Plantin en Moretuslei wel achter de rug zijn.

Het fietspad langs de Antwerpse Singel is de voorbije jaren volledig heraangelegd van de Scheldekaaien tot de Noorderlaan. Op het zuidelijke deel zijn de kruispunten nog voor fikse verbetering vatbaar. Het zijn drukke punten die steeds meer gebruikers aantrekken. Volgens bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA) zullen naast het kruispunt Singel-Grotesteenweg ook de aansluitingen op de Singel, de brug over de Ring en het spoor, de kruising met de op- en afrit van de Ring en het kruispunt met de Elisabethlaan en het Ringfietspad mee worden aangepakt.

Vandaag ontbreekt het de wachtende fietsers en voetgangers aan de Grotesteenweg aan ruimte. Het kruispunt met de Singel is te groot en te onoverzichtelijk om veilig over te steken. De fiets- en voetpaden verkeren ook in slechte staat. Het Singelfietspad en de fietspaden op de brug over de Ring worden dubbele richting. De bypass op de Singel richting Mortsel – komende van het zuiden – verdwijnt, samen met de bypassen op de Grotesteenweg naar de Elisabethlaan en de oprit van de Ring.