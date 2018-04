Kronenburgstraat en Kasteelpleinstraat op de schop 23 april 2018

De Kronenburgstraat en de Kasteelpleinstraat worden respectievelijk in het najaar van 2019 en begin 2020 vernieuwd. In de hele buurt wordt de riolering vervangen. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de straten opnieuw in te richten.





De ontwerpers maakten onlangs een eerste ontwerp. In het concept wordt meer plaats voorzien voor de zwakke weggebruiker. "Zo creëren we een veiligere schoolomgeving en een aangenamer winkelgebied, waarvan voetgangers en fietsers veilig gebruik kunnen maken. Er worden zoveel mogelijk bomen behouden en we vergroenen de straten verder", luidt het bij het district Antwerpen. Als het voorontwerp goedgekeurd is, komt er een inspraakmoment voor de buurt. Pas daarna volgt het definitief ontwerp, de aanvraag stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding, gunning en het aanstellen van de aannemer. Vervolgens wordt timing en fasering vastgelegd. De voorlopige startdatum voor de werken in de Kronenburgstraat is het najaar van 2019. Na de Kronenburgstraat volgt de Kasteelpleinstraat in januari of februari 2020.