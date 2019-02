Krokusvakantie volledig in teken van kindercarnaval ADA

25 februari 2019

Binnenkort kunnen de kinderen opnieuw genieten van een welverdiende krokusvakantie. Om die vakantie ten volle in te vullen met leuke activiteiten, organiseert het district Antwerpen twee carnavalsfeesten voor alle kinderen tussen 6 en 13 jaar. Ze worden uitgenodigd om hun favoriete kostuum uit de kast halen en zich om te toveren tot een superheld, sprookjesprinses of piraat. Het eerste carnavalsfeest gaat door op woensdag 6 maart in zaal IVCA in de Paleisstraat. Het tweede verkleedfeest vindt plaats op donderdag 7 maart in zaal SAC in de Hanegraefstraat. Elk feest is voorzien van een discobar, een circus- en goochelshow en een photobooth. Vooraf inschrijven is niet nodig. De toegang bedraagt 1 euro en loopt van 13.30 uur tot 16 uur.