Kritiek op nachtopening haven 12 maart 2018

02u41 0

Net geen jaar na de officiële lancering van de nachtopening van terminals en andere bedrijven is er heel wat kritiek bij een aantal grote logistieke spelers, die een open brief schreven. Bij de koepel van bedrijven in de haven klinkt het dat ook het hinterland moet meedoen.





Door de toegenomen drukte in de Antwerpse haven wordt sinds een jaar ingezet op nachtopening, waarbij terminals ook 's nachts de deuren openen voor het laden en lossen van goederen. Op die manier verschuift de drukte op de weg overdag deels naar de nacht.





Voorlopig doen veelal terminals en containerdepots aan het Deurganckdok mee. "Maar om gestructureerd met nachtvervoer te kunnen werken, is er een absolute noodzaak dat alle grote Antwerpse containerterminals en meerdere depots deze mogelijkheid aanbieden", klinkt het in een open brief van Transport Joosen, Van Moer Logistics, Katoen Natie en Tabaknatie. Die is gericht aan terminals en depots zonder nachtopening, alsook aan het Havenbedrijf en transportfederaties. (BJS)